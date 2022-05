Ciclismo, torna Alaphilippe: "Potrei essere al Tour de France"

Il Campione del Mondo Julian Alaphilippe è tornato in bici per la prima volta, mentre continua il suo recupero dal terribile incidente alla Liegi-Bastogne-Liegi. "Dopo il mio ultimo esame a Herentals è stato bello poter tornare in sella per la prima volta da quella caduta", ha dichiarato Alaphilippe in un comunicato del suo team Quick-Step Alpha Vinyl. "La buona notizia è che il mio polmone si è completamente ripreso, cosa di cui sono ovviamente molto felice. Le ossa rotte fanno ancora un po' male, il che è del tutto normale poiché queste lesioni richiedono più tempo per riprendersi, ma mi è stato detto che potevo iniziare ad allenarmi. Ogni giorno sto migliorando e spero di continuare così. I miei infortuni hanno solo bisogno di tempo, quindi non c'è bisogno di alcun intervento chirurgico, motivo per cui posso tornare a guidare", ha spiegato. "Se tutto continua così, allora l'opzione del Tour de France è ancora aperta, cosa che è ancora nella mia mente, ma è davvero importante non avere fretta e continuare ad essere pazienti, continuare a parlare con l'equipe medica e seguire i loro consigli prima di decidere quando potrò correre di nuovo", ha concluso Alaphilippe.