Giro d'Italia, Almeida si ritira: è positivo al Covid

Joao Almeida è costretto a mettere fine al suo Giro d'Italia. Il corridore portoghese della UAE Team Emirates, che durante la notte aveva accusato sintomi influenzali, è risultato positivo al Covid. Negativi tutti gli altri componenti del team, staff e corridori. "Almeida questa notte si era svegliato per un insistente dolore alla gola e il tampone ha dato esito positivo - spiega in una nota Michele De Grandi, medico della UAE Team Emirates al Giro d'Italia -. Noi osserviamo strette regole di prevenzione e, oltre a sanificare ogni giorno gli ambienti dove il team vive, teniamo in camere singole gli atleti stessi proprio per limitare contatti strettissimi. Situazioni però che chiaramente non mettono al riparo al 100% come abbiamo riscontrato". "È inutile dire che siamo profondamente dispiaciuti perchè Joao e il team a supporto, stavano facendo un'ottima prova - le parole del team principal Mauro Gianetti -. I nostri obiettivi erano il podio del Giro e la maglia bianca di migliore giovane ed eravamo in lotta per conquistarli entrambi. È una brutta tegola, ma questa è la realtà che viviamo tutti i giorni da due anni. Dobbiamo accettarlo e guardare avanti. Ora la cosa più importante è che Joao si riprenda al più presto".