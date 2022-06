Ciclismo, Covi presente al Giro dell'Appennino

Archiviato il Giro d'Italia, l'Uae Team Emirates proseguirà con il suo calendario di appuntamenti agonistici correndo in Italia nel Giro dell'Appennino (2 giugno) e in Belgio nella Brussels Cycling Classic (5 giugno) e nella Ronde Van Limburg (6 giugno). Alessandro Covi arriverà al Giro dell'Appennino fresco vincitore della 20ª frazione del Giro d'Italia. Pascal Ackermann, invece, tornerà in gara proprio nella Brussels Cycling Classic, corsa da lui vinta nel 2018: affiancherà Fernando Gaviria per formare una coppia che punta a un risultato di spicco. Al Giro dell'Appennino la squadra sarà diretta da Manuele Mori (Italia), mentre nelle gare belghe in ammiraglia siederà Aart Vierhouten (Olanda).