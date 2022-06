Rally di Sardegna, si parte: c’è anche l’argento mondiale Arias

ROMA - La grande Mountain Bike penetra nel cuore pulsante della Sardegna , non solo come sport, ma come stile di vita e mezzo di trasporto per vivere esperienze autentiche, circondati da paesaggi meravigliosi. Dopo due anni di stop dovuti all'emergenza pandemica, il Rally di Sardegna Mountain Bike torna dal 7 all'11 giugno prossimi per un'attesissima nona edizione che si preannuncia ad alta spettacolarità. Teatro dell'evento, in quattro tappe per 310 km totali (143 Km di prove speciali) e complessivi 8.658 metri di dislivello, sarà l' Ogliastra : partenza mercoledì 8 giugno da Lanusei, dopo una prima giornata dedicata alle registrazioni e alle operazioni preliminari, e consacrazione dei vincitori a Bari Sardo, sabato 11 giugno, dinanzi alla torre medioevale di Barì. Organizzato dalla Wild Track ASD sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana, il Rally di Sardegna Mountain Bike, secondo evento del progetto "Sardegna Outdoor" ha confermato il format tipico dei Rally Raid per auto e moto, con prove speciali che determineranno la classifica generale alternate a sezioni di trasferimento non cronometrate ma con tempo massimo di percorrenza.

L'Ogliastra al suo meglio: si sale a Punta La Marmora

Se nella prima tappa, con partenza a Lanusei e arrivo a Gairo Taquisara, saranno Perda Liana e i celebri tacchi dell'Ogliastra a caratterizzare un tracciato molto selettivo, nella seconda frazione gli atleti dovranno affrontare lo "spauracchio" Punta La Marmora, il tetto della Sardegna con i suoi 1.834 metri di altitudine, immerso nel cuore del Gennargentu. Altimetricamente meno esigenti, ma tutt'altro che prive di insidie le due ultime frazioni che avranno l'alternanza mare-montagna come elemento caratterizzante. In pochi chilometri si passerà dalle alture dell'Ogliastra ad arenili di indubbio fascino, come la spiaggia di Barì dominata dall'antica torre spagnola, simbolo di un territorio tutto da scoprire in sella a una Mountain Bike.

Il programma

7-11 giugno 2022: Lanusei-Bari Sardo

8658 metri di dislivello - 310,87 km di percorso totale da percorrere in 4 tappe

Stage 1: Lanusei-Gairo Taquisara (mercoledì 8 giugno)

Km totali 51,14 | Dislivello: +1765 mt.

Km Prova Speciale: 46,04 - Dislivello: +1502 mt.

Stage 2: Lanusei-Punta La Marmora-Lanusei (giovedì 9 giugno)

Km totali: 111,9 | Dislivello: +3652 mt.

Km Prova Speciale: 41,48 - Dislivello: +1651 mt.

Stage 3: Lanusei-Bari Sardo (venerdì 10 giugno)

Km totali: 102,8 - Dislivello: +2276 mt.

Km Prova Speciale: 39,07 - Dislivello: +1111 mt.

Stage 4: Bari Sardo-Bari Sardo (sabato 11 giugno)

Km totali: 45,69 - Dislivello: +1080 mt.

Km Prova Speciale: 18,48 - Dislivello: +844 mt.

Arias vs. Miltiadis, la sfida è lanciata

Sfumature iridate al Rally di Sardegna Mountain Bike. Ci sarà anche Diego Arias, vicecampione del Mondo MTB Marathon, a pedalare nel cuore della Sardegna più autentica. Argento iridato all'Isola d'Elba, nel 2021, il due volte campione colombiano ha individuato nel Rally di Sardegna un test severo e veritiero per preparare al meglio la seconda parte di stagione e magari tornare al successo. "Ho un bellissimo ricordo della Sardegna e dei suoi percorsi - spiega Arias - e sono sicuro che il Rally di Sardegna Mountain Bike sarà una bella esperienza, anche perché ho una particolare predilezione per le gare a tappe. Oltre all'importanza della gara in sé, credo che il Rally di Sardegna possa anche essere un ottimo banco di prova in vista della Sellaronda Hero, che si correrà la settimana successiva. Credo e spero di arrivare in buona condizione e come mio solito di dare spettacolo e battaglia: è il mio modo di correre e non cambierà mai". Proverà a sfidarlo il cipriota Andreas Miltiadis, autore di una grande inizio di stagione che l'ha visto vincere la terza tappa de "La Leyenda" e poi tre frazioni (su cinque) e la classifica finale della Portugal Brasil Ride. Dopo il Rally di Sardegna MTB, Miltiadis vestirà la maglia della Nazionale cipriota ai Campionati Europei di MTB Marathon in Repubblica Ceca. "Ho studiato la gara - ha dichiarato Miltiadis -, sembra davvero interessante e per me sarà la prima volta con un format del genere, su percorsi così belli. Al Rally di Sardegna MTB ci sarà da divertirsi". Tra le donne invece l'attesa è grande per Lorenza Menapace, la regina della Transalp che dopo le montagne della Val di Sole proverà a togliersi grandi soddisfazioni anche in Sardegna, forte del suo bagaglio di esperienza accumulato in tanti anni di carriera.

Al Rally spazio anche per i tour non competitivi

Al Rally di Sardegna è inoltre possibile partecipare ai "Rally Tour" non competitivi, il primo dedicato alle MTB muscolari e il secondo dedicato alle e-MTB, al costo di 500 euro. Nella quota sono inclusi i servizi di docce, bagno, area tende, area lavaggio bici presso il quartier generale situato in ogni località sede di tappa. Non è compresa la sistemazione alberghiera, ma Rally di Sardegna MTB ha stretto speciali convenzioni dedicate ai partecipanti con alcune fra le migliori strutture ricettive della zona, nelle prossimità delle sedi di tappa.