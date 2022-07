Paura per Valverde, investito da un'auto pirata in Spagna: "Sto bene"

Alcantarilla (Spagna) - Attimi di paura per Alejandro Valverde che, mentre si allenava insieme ad un suo compagno nei pressi di Alcantarilla, vicino Murcia, nel sud della Spagna, è stato investito da un'auto pirata: il 42enne di Las Lumbreras trascorrerà una notte sotto osservazione in ospedale e poi sarà dimesso. Il team Movistar ha fatto sapere che Valverde "non ha riportato fratture o ferite gravi" dopo l'incidente, ma solo alcuni graffi, abrasioni e contusioni. "Anche l'altro ciclista sta bene", ha scritto la squadra su Twitter. Secondo i media spagnoli, il conducente dell'auto è fuggito dalla scena. Valverde è uno dei migliori ciclisti della sua generazione grazie alla sua capacità di competere sia nei grandi tour di tre settimane che nelle classiche di un giorno.