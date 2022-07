Ciclismo in lutto, è morto Arnaldo Pambianco: vinse il Giro d'Italia 1961

Lutto per il ciclismo italiano. È scomparso, a 86 anni, Arnaldo Pambianco, professionista dal 1958 al 1966 e vincitore del Giro d'Italia del centenario dell'Unità, nel 1961. Era nato a Bertinoro, nella provincia di Forlì-Cesena, in Emilia-Romagna. Davide Cassani, ex ct Azzurro, ha voluto ricordarlo con un post sui suoi profili social: "Arnaldo è sempre stato uno dei miei idoli. Forse perché lo conoscevo da sempre forse perché ha vinto il Giro d’Italia nell’anno in cui sono nato, sicuramente perché era un romagnolo speciale. Arnaldo Pambianco, nel silenzio e nel buio di questa notte, è salito in cielo. Sono triste perché Arnaldo era davvero una persona straordinaria, un marito che non è riuscito a sopportare e superare il dolore per la perdita della donna della sua vita: Fabiola, sua moglie. Sono triste perché “Gabanin” era davvero un grande uomo, un campione vero, un romagnolo unico. Riposa in pace Arnaldo".