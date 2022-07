Ciclismo, Lopez indagato per doping: sospeso dall'Astana

L'ombra del doping cala di nuovo sul ciclismo. Miguel Angel Lopez, corridore colombiano dell'Astana, è indagato in Spagna nell'ambito dell'inchiesta su un traffico di farmaci che coinvolge il dottore Marcos Maynar, già salito alla ribalta delle cronache in passato per alcuni casi di doping. Lopez è stato sentito dalla polizia al suo arrivo in Spagna dove dovrebbe guidare l'Astana alla prossima Vuelta. Il condizionale è d'obbligo visto che il team kazako ha annunciato la sospensione del corridore fino a quando non sarà fatta chiarezza sulla sua posizione.