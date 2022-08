Ufficiale: Zana firma un triennale con il team BikeExchange-Jayco

"Il Team BikeExchange-Jayco accoglie in squadra il campione italiano Filippo Zana , che ha firmato un contratto triennale , a partire dal 2023". Lo ha reso noto la stessa formazione australiana con un comunicato: "Il 23enne ha dimostrato il suo talento con un'impressionante vittoria ai campionati italiani su strada, a giugno, dopo una stagione stellare che lo ha visto conquistare la vittoria assoluta alla Corsa Adriatica Ionica. Nonostante la sua età, Zana ha già esperienza nei Grandi Giri, avendo completato il Giro d'Italia in tre occasioni", ha aggiunto la BikeExchange .

Euforia Zana: "Il sogno che avevo da bambino"

"È un sogno diventato realtà per me entrare a far parte di una squadra così importante", dichiara con soddisfazione il 23enne corridore veneto. "È qualcosa che desideravo da quando ho iniziato a pedalare, da quando avevo sei anni, ovvero unirmi a una delle migliori squadre del mondo", aggiunge Zana.