Grosschartner è un nuovo ciclista della Uae: è ufficiale

Felix Grosschartner ha siglato un accordo con l'Uae Team Emirates nelle prossime due stagioni. Il ventottenne scalatore, campione austriaco in carica sia in linea che a cronometro e con un palmares che comprende sei trionfi in carriera, commenta con soddisfazione l'arrivo all'ex Lambre: "Sono entusiasta per la prospettiva di unirmi all'Uae Team Emirates, una delle migliori formazioni al mondo: cerco nuove sfide per il futuro", commenta il corridore. "Sono certo che le mie qualità ciclistiche possano rappresentare una risorsa per la squadra per consentire di raggiungere ottimi risultati".