MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Altra medaglia d' oro per l'Italia agli Europei di ciclismo in corso a Monaco di Baviera: a trionfare è la coppia formata da Silvia Zanardi e Rachele Barbieri, che si sono imposte nella prova su pista della Madison femminile. Le azzurre hanno totalizzato 41 punti, precedendo la coppia francese (40) e la Danimarca, che ha chiuso al terzo posto con 38 punti. Per entrambe le azzurre si tratta della terza medaglia in questa rassegna continentale.