Europei, Ganna conquista il bronzo nella cronometro maschile

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Filippo Ganna non va oltre il terzo posto nella cronometro maschile di ciclismo agli Europei in svolgimento a Monaco nell'ambito della rassegna multisport. L'azzurro, campione iridato in carica, ha completato la propria prova in 27'14, alle spalle della coppia svizzera composta da Stefan Bissegger, oro in 27'05"96, e Stefan Kung, 27'06"49, argento per meno di un secondo dal connazionale.