Quintana, niente Vuelta: "Voglio difendermi dalle accuse del Tour"

ROMA - Un forfait pesante quello di Nairo Quintana che ha deciso di non partecipare alla prossima Vuelta. Lo scalatore colombiano del team Arkea Samsic ha comunicato la sua decisione con una breve nota: "Annuncio che non parteciperò alla Vuelta per far valere le mie ragioni davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport. Tornerò in gara a fine stagione". Poche parole, ma molto decise. Quintana ha infatti deciso di concentrarsi sulle accuse che gli sono piovute addosso dopo essere risultato positivo due volte al tramadolo nell'ultimo Tour de France, un potente anti-dolorifico bandito dall'UCI dal 2019. Questa dunque la motivazione che ha portato Nairo ha decidere di saltare l'impegno in terra iberica per concentrarsi sulle vicende processuali che lo vedono coinvolto.