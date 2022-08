Rachele Barbieri è l'atleta più titolata degli europei di Monaco 2022 di ciclismo

Il ciclismo azzurro agli europei di Monaco si prende ben 14 medaglie (3 ori, 6 argenti e 5 bronzi) e vede in copertina Rachele Barbieri, l'atleta più titolata degli europei di Monaco 2022 con le sue quattro medaglie vinte:

ORO pista - omnium

ORO pista - Madison in coppia con Silvia Zanardi

ARGENTO pista - inseguimento a squadre (Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster, Silvia Zanardi)

BRONZO strada - donne elite



Classe 1997 di Pavullo nel Frignano (MO) appartenente alle Fiamme Oro, Rachele Barbieri, un Punto fermo della nazionale, era alla prima esperienza in azzurro su strada.