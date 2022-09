Gp di Montreal, trionfa Pogacar! Terzo Bagioli

MONTREAL (Canada) - Tadej Pogacar si aggiudica il Gp di Montreal 2022. Sul rettilineo conclusivo in costante ascesa, il 23enne campione sloveno dell'Uae Team Emirates ha regolato in una volata a cinque uomini il belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e l'azzurro Andrea Bagioli (QuickStep-Alpha Vinyl), ottenendo la sua 44esima vittoria in carriera e onorando al meglio il gran lavoro svolto dai compagni di squadra negli ultimi 80 km di corsa. Gli sforzi degli uomini diretti dal tecnico Simone Pedrazzini hanno dato i loro frutti nell'ultimo dei 18 giri del circuito della città canadese (221,4 km), quando a 11 km dal traguardo, sulla Cote Camilien-Houde (2,3 km al 6,3%), Pogacar ha dato vita a un attacco che ha portato in testa alla corsa 5 uomini: oltre allo sloveno, sono andati a giocarsi il successo Wout Van Aert, Andrea Bagioli, Adam Yates (Ineo-Grenadiers) e David Gaudu (Groupama-FJD). Arriva così il secondo successo nel Gp Montreal per l'UAE Team Emirates, gara vinta nel 2017 da Diego Ulissi.