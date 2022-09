Mondiali di ciclismo, Ganna solo settimo nella crono: vince Foss

WOLLONGONG (AUSTRALIA) - Niente podio per Filippo Ganna nella crono maschile maschile ai mondiali di ciclismo su strada in corso a Wollongong, in Australia. L'italiano, bicampione uscente, chiude solo al settimo posto con un ritardo di 55"32 dal vincitore Tobias Foss. Il norvegese ferma il cronometro a 40'02"78 e si piazza davanti allo svizzero Stefan Kung mentre chiude il podio il belga Remco Evenepoel. Grande felicità per il 25enne del team Jumbo-Visma: "Ho in realtà un sogno. Le gambe andavano bene. Al via mi sono detto 'questa crono voglio godermela' e al traguardo ero fiducioso, sapevo di aver dato tutto, ma non credevo di poter vincere" . Lungo 34,2 chilometri, il percorso australiano, ha concluso Foss, si è dimostrato "molto tecnico, non lascia tempo di respirare". Per quanto riguarda gli altri italiani, 13° Edoardo Affini a 1'28" e 15° Mattia Sobrero a 1'33".