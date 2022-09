Ciclismo, Guazzini campionessa del mondo U23 nella cronometro

La ciclista Vittoria Guazzini, atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro della polizia di Stato, è campionessa del mondo U23 cronometro. Guazzini, 21 anni, della Groupama-Fdj ha gareggiato ai Campionati del mondo di ciclismo su strada a Wollongong, in dell'Australia. L'azzurra ha chiuso quarta nella prova elite, prima tra le U23. Si tratta di un alloro storico essendo la prima volta che veniva assegnato il titolo iridato cronometro donne U23. Dopo l'argento europeo di categoria, per Guazzini è arrivata quindi la consacrazione definitiva: "Il circuito mi piaceva, diverso da quello di Anadia. Mi sono trovata a mio agio. Non puntavo alla maglia iridata ma a fare bene e se devo essere sincera un po' mi dispiace di non essere riuscita a prendere anche la medaglia di bronzo elite". "Ho iniziato sperando solo di fare bene. Poi a metà mi sono resa conto che avevo un buon tempo - ha aggiunto l'atleta toscana commentando la gara - Questo mi ha dato fiducia. Non ho pensato a nulla, se non ad andare forte".