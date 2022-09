Ciclismo, Ganna dove sei? Guazzini è show

No, non è proprio l’annata di Filippo Ganna. La caccia al terzo Mondiale consecutivo a cronometro doveva salvare il bilancio stagionale invece finisce per affossarlo, portandosi dietro la delusione più grande. Quella di Wollongong, in Australia, resterà come una delle peggiori prestazioni in carriera. Il settimo posto iridato si aggiunge al fallito assalto alla prima maglia gialla al Tour, ai piazzamenti deludenti nelle Classiche di primavera e al mancato titolo all’Europeo di specialità. Cosa è successo al fuoriclasse piemontese in questo 2022? Nell’entourage azzurro nessuno riesce a dare una risposta. Il suo preparatore David Cioni e il procuratore Giovanni Lombardi si sono trincerati nel silenzio, mentre il c.t. Marco Velo ha parlato di «giornata storta su cui non ci sono altre considerazioni da fare». Tra il ritiro in quota a Macugnaga e il doppio sforzo tra strada e pista, nulla è cambiato nella preparazione di Ganna, ma i risultati dicono che qualcosa va rivisto anche in virtù del tentativo di puntare alle corse di un giorno e non solo alle crono. E a questo punto il record dell’Ora - fissato in modo improvvido dalla Ineos, proprio alla vigilia del Mondiale, per l’8 ottobre in Svizzera - potrebbe trasformarsi in un clamoroso autogol a causa dell’enorme sforzo che quella prova richiede e del Mondiale su pista al via appena quattro giorni dopo in Francia. E in una giornata da dimenticare anche il mondo dei social l’ha crocifisso per la fiamma tricolore sul casco azzurro, associabile a una sponda politica a una settimana dalle elezioni in Italia. Tempesta dopo la bufera e al termine della prova il campione di Verbania era scurissimo, non si è fermato a parlare con nessuno ed è ricomparso diverse ore dopo in un videomessaggio diffuso dalla Federciclismo: «Se vengo dall’altra parte del mondo non è certo per indossare una maglia o un numero, ma perché voglio vincere - ha spiegato - Le gambe non giravano, già dopo il risveglio non avevo buone sensazioni. Mi spiace soprattutto per chi si è alzato presto per guardare la mia prova».