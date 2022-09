Ciclismo, i mondiali del 2027 assegnati alla Francia

I Mondiali di ciclismo del 2027 si svolgeranno in Francia, nella regione dell'Alta Savoia. Lo ha deciso l'Uci nel corso del suo Congresso svoltosi a Wollongong a margine dei campionati del mondo di quest'anno. L'unica altra candidatura per il 2027 era quella dell'Olanda. Va anche precisato che si tratterà di 'Super Mondiali' in quanto si terranno a un solo anno di distanza dell'Olimpiade di Los Angeles 2028 e quindi comprenderanno tutte le gare che poi si svolgeranno anche ai Giochi e alle Paralimpiadi, ovvero le prove su strada e quelle su pista, oltre a Bmx, Vtt e handbike, per un totale di 19 prove. La prova in linea su strada dei professionisti si svolgerà su un circuito che gli stessi organizzatori hanno definito "copia e incolla" di quello dove nel 1980 si impose il fuoriclasse di casa Bernard Hinault.