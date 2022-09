Ciclismo, Mondiali: trionfo Fedorov in Under 23

Come nelle prova juniores della mattina, si laurea campione del mondo di ciclismo Under 23 uno dei favoriti della vigilia. Si tratta del kazako Yevgeniy Fedorov, abile a guadagnare una manciata di secondi quando mancano 20 chilometri dalla conclusione e a resistere al rientro del gruppo. Al secondo posto finisce il ceco Mathias Vacek, terzo posto per il norvegese Soren Waerenskjold, già oro nella cronometro. Il primo degli italiani è Nicolò Buratti, 23°: "È stata una gara difficile, per la pioggia e per il ritmo imposto sin da subito. A metà gara ho avuto un problema meccanico e sono stato costretto a cambiare la bici. Ho perso terreno ma sono riuscito a recuperare. Forse ho pagato lo sforzo nel finale". Non molto distante, 25°, Lorenzo Milesi.