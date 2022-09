Mondiali: Van Vleuten trionfa nella prova in linea, bronzo per Persico

WOLLONGONG (AUSTRALIA) - Annemiek Van Vleuten, in sella nonostante una microfrattura al gomito, ha trionfato nella prova in linea femminile ai Mondiali di Wollongong. Per la vicecampionessa olimpica si tratta del quarto oro mondiale in carriera, il secondo nella gara in linea dopo quello del 2019. In questa stagione ha vinto anche Giro d'Italia e Tour de France. L'Italia è salita sul podio con Silvia Persico, che ha conquistato la medaglia di bronzo. L'argento è andato alla belga Lotte Kopecky. Elisa Longo Borghini, invece, ha chiuso al decimo posto.