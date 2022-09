Mondiali di ciclismo, Trentin: "Avevo le gambe per fare podio"

"Ho fatto quinto, incredibile. Non ci posso credere per come si era messa la corsa", tuttavia "è un quinto posto che non mi soddisfa". Lo dice il capitano della squadra azzurra Matteo Trentin, al termine della gara regina del mondiale di ciclismo a Wollongong, vinto dal belga Remco Evenepoel. "Avevo le gambe per fare podio - prosegue Trentin -. Siamo rimasti imbrigliati in tatticismi di altre squadre che francamente non mi spiego. Resta però la grande impresa di Remco, penso che da anni non si vedeva qualcosa di simile in un mondiale. Sono convinto che se anche la gara avesse preso un'altra piega, il belga si sarebbe inventato qualcosa. Quindi complimenti a lui". "Sono veramente contento di come hanno corso i miei compagni, mostrando un'ottima capacità di padroneggiare le diverse situazioni nonostante l'età media molto bassa. Pertanto bravi tutti", ha concluso Trentin.