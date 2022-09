Ciclismo, shock Van der Poel: arrestato dopo lite in hotel

Notte agitata per Mathieu Van der Poel. Il ciclista olandese, uno dei favoriti della vigilia per il Mondiale su strada in Australia, è stato arrestato a poche ore dal via della corsa in linea di Wollongong dopo un alterco con alcuni adolescenti che avrebbero bussato alla porta del suo hotel mentre dormiva. Uscito dalla sua camera, van der Poel avrebbe espresso vivacemente il proprio malcontento e uno dei giovani sarebbe rimasto ferito a un gomito. La polizia lo ha fermato e poi rilasciato. Van der Poel ha dunque preso il via alla gara ma si è ritirato dopo una trentina di chilometri, senza forze e "distrutto mentalmente", secondo il suo direttore sportivo Christoph Roodhooft. L'olandese dovrà comparire davanti a un giudice martedì 27 settembre a Sutherland. "Sì è vero, ho avuto una piccola lite - ammette davanti ai giornalisti -. Volevo addormentarmi presto ieri sera ma il corridoio dell'hotel era pieno di ragazzini che non smettevano di bussare alla mia porta. Mi sono arrabbiato e ho detto loro, in maniera non molto simpatica, di smetterla. A quel punto è stata chiamata la polizia e sono stato portato via".