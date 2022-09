Moser: "Nello sport professionistico il doping c'è sempre stato"

Il Direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni ha intervistato l'ex campione del ciclismo azzurro Francesco Moser ad Asolo, nella splendida cornice dell'Hotel Villa Cipriani. L'incontro è andato in scena oggi per la chiusura del Festival del Viaggiatore, evento patrocinato da Segafredo. Moser, durante la brillante e divertente intervista, si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti tra le quali una in particolare: "Nello sport professionistico il doping c'è sempre stato".