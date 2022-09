Ciclismo, la Grande Partenza del Giro d’Italia 2023 in Abruzzo

Il Giro d'Italia 2023 partirà dall' Abruzzo . La prima e la seconda tappa si svolgeranno interamente sul territorio abruzzese: si comincerà sabato 6 maggio con una cronometro di 18,4 chilometri da Fossacesio Marina ad Ortona, si proseguirà con la Teramo-San Salvo di 204 chilometri, primo appuntamento per i velocisti. La terza frazione partirà da Vasto e si dirigerà verso sud mentre la settima farà ritorno in Abruzzo con lo spettacolare finale sul Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore). L'annuncio è arrivato nel corso di una conferenza organizzata da Rcs e dalla Regione Abruzzo presso Auditorium Renzo Piano a l'Aquila. Presenti il governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio , il direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni , e il direttore generale di Rcs Sport Paolo Bellino . Sarà la seconda volta nella storia che il Giro prenderà il via in Abruzzo, dopo l'edizione del 2001 scattata da Pescara .

Marsilio: “Un onore per l’Abruzzo”

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha dichiarato: "Per l'Abruzzo è un onore ospitare per la seconda volta nella storia la Grande Partenza del Giro d'Italia. L'Abruzzo nel corso degli ultimi anni è diventato un territorio importante per la Corsa Rosa sapendo coniugare un mix di percorsi che hanno incontrato le aspettative sia dei velocisti sia degli amanti degli arrivi in salita. Le tappe abruzzesi del Giro 2023 rispecchiano anche questa volta le peculiarità del territorio, capace di offrire, nel volgere di pochi chilometri, la piacevolezza della costa e la maestosità delle montagne. Un'occasione unica per coniugare sport e promozione turistica, una vetrina mondiale importante che richiamerà visitatori e farà sicuramente incuriosire chi seguirà il Giro nelle immagini televisive e nei report giornalistici".