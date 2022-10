Ganna, i segreti del “Bolide”: una bici con un valore pazzesco!

GRENCHEN (Svizzera) - La memorabile impresa di Filippo Ganna , protagonista del nuovo record dell'ora (56.792 km), ha una doppia impronta tricolore : è tutta italiana anche la bicicletta che il campione azzurro ha impiegato sulla pista svizzera di Grenchen . Non a caso, si chiama Bolide F HR 3D, un esemplare unico, realizzato dalla trevigiana Pinarello per questa sfida.

Bolide F HR 3D, frutto di anni di ricerca

Il mezzo, dal costo astronomico, è il frutto di anni di ricerche multisettoriali che hanno ispirato soluzioni innovative, adattate al millimetro alla potente struttura di Ganna. Telaio: si tratta di una particolare lega di alluminio di origine aerospaziale, stampato in 3D. Manubrio: realizzato in titanio sinterizzato. Ruote: monoscocca in carbonio. Costo: oltre 60mila euro. Fondamentale il ricorso alla stampa tridimensionale, che ha permesso di introdurre nuove forme e caratteristiche che sarebbero state impossibili da replicare con le altre esistenti tecniche di lavorazione, creando una forma aerodinamica unica e un'estrema rigidità, caratteristica importante per trasferire al terreno tutta la forza dell'atleta. Alcune soluzioni derivano addirittura da studi di un'università australiana sulle pinne delle megattere.