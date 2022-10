Mondiali su pista: Viviani è ancora oro nell'Eliminazione!

ROMA - Ancora un oro per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista in corso in Francia. Lo ha conquistato Elia Viviani nella gara a Eliminazione confermando l'oro di un anno fa. Argento al neozelandese Corbin Strong, terzo posto e bronzo per l'inglese Ethan Vernon.

Il trionfo di Viviani

Il veronese lo aveva detto "correrò con tutta la rabbia che ho in corpo". Non gli era andato certo giù il 7° posto ottenuto ieri nell'Omnium. La corsa ha vissuto momenti veramente concitati che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Lo stesso Viviani, che è giunto al traguardo con un'abrasione sul polpaccio destro, è entrato in contatto con gli avversari. Per lui un veloce stop per cambiare la bici e ripartenza con brivido. "Non so se la bici avesse qualcosa ma non potevo rischiare più perché la mia corsa sarebbe finita. E' stato un Mondiale più duro rispetto allo scorso anno, dove ho evitato anche un'altra caduta per pochissimo. Questa era la mia corsa, non potevo sbagliare", ha aggiunto Viviani, che ha conquistato la settima medaglia di questi Mondiali per i colori azzurri.