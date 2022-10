Le tappe del Giro d'Italia 2023: arrivo a Roma ai Fori Imperiali

La 106ª edizione del Giro d'Italia, in programma dal 6 al 28 maggio 2023, partirà in Abruzzo sulla pista ciclabile della Costa dei Trabocchi e arriverà a Roma con la passerella finale ai Fori Imperiali (è la quinta volta che la Corsa rosa termina nella Capitale), è ufficiale. La corsa conterrà tre frazioni a cronometro, sette arrivi in salita e otto tappe per velocisti e avrà anche uno sconfinamento in Svizzera, dove sui 2.469 metri del Gran San Bernardo è posta la Cima Coppi. La chiusura nella Capitale