È morto Davide Rebellin, travolto e ucciso da un camion

VICENZA - L'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, 51 anni, è morto oggi in un incidente stradale nel vicentino. Rebellin era in sella alla bicicletta per un allenamento quando è stato urtato e travolto da un camion lungo la strada Regionale 11, a Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza. Il camionista non si sarebbe accorto dell'incidente e avrebbe proseguito la sua corsa.