Milano-Sanremo, cambia il percorso: partenza da Abbiategrasso

MILANO - Cambio di programma per la Milano-Sanremo che, come da tradizione, aprirà la stagione delle Classiche Monumento. L'edizione 114 della 'Classicissima' che partirà sabato 18 marzo, farà registrare una novità importante: prenderà infatti il via da Abbiategrasso per ritornare sul percorso classico a partire dal km 30 quando entrerà nell'abitato di Pavia. Da lì si ripercorre ancora una volta la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova a Voltri. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (non si percorre la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia.