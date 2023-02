Ciclismo, Ferron resta sospeso nel vuoto: attimi di paura in Francia

La decisione degli organizzatori

A creare il caos una maxi-caduta, in seguito alla quale il 24enne corridore francese Valentin Ferron della 'TotalEnergies' si è ritrovato sospeso nel vuoto per alcuni minuti, aggrappato alla spalletta di un ponte in attesa di essere tratto in salvo. La maggior parte dei ciclisti coinvolti è risalita in sella mentre per tre di loro è stato necessario l'intervento delle ambulanze per trauma cranico, lussazione alla spalla e frattura alla clavicola. E proprio perché già troppe ambulanze erano impegnate, gli organizzatori hanno poi deciso di fermare la corsa e neutralizzare la tappa.