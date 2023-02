Vuelta Andalucia, Pogacar incontenibile: vince la prima tappa in fuga

Pogacar in fuga, Landa secondo a 38"

Per Pogacar si tratta della 48esima vittoria in carriera. Niente da fare per lo spagnolo Mikel Landa, secondo a 38", e l'altro spagnolo Carlos Rodriguez, terzo. Tra gli azzurri, spicca il 7° posto del siciliano Damiano Caruso. La gara si è decisa sulla salita finale, a Despiernacaballos, quando il 24enne ciclista sloveno ha annullato ogni tentativo di rimonta avversario, aprendo come meglio non poteva la stagione agonistica. La seconda tappa, in programma domani, si corre da Diezma ad Alcalá la Real ed è lunga 156,1 chilometri.