Milano-Sanremo: Ganna chiude secondo, trionfo Van der Poel

Van der Poel: "Vittoria speciale"

Tutta la gioia di Van der Poel, vincitore della storica gara che ha aperto il calendario delle Classiche Monumento: "È una delle gare che si vuole sempre vincere anche per la squadra. Una vittoria speciale, difficilissima da ottenere. Sono davvero felice, soprattutto per il modo in cui ho vinto. Volevo partire un po' prima, ma non avevo lo spazio per attaccare. Sono stato fortunato a trovare un piccolo buco e sono felice di averlo fatto. È il modo più bello per vincere questa monumento, non ce ne sono tanti di corridori che arrivano da soli al traguardo in questa gara. La squadra ha fatto un lavoro straordinario. Senz'altro stasera festeggeremo".