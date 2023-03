Clamoroso errore della ciclista durante la gara: "Hai sbagliato strada!". La reazione è inattesa

Il 'fuoriprogramma'

A cinque chilometri dall'arrivo infatti la 31enne svizzera, in quel momento impegnata a pedalare all'interno di un centro abitato, ha sbagliato strada a un bivio prendendo la direzione sbagliata. L'errore è stato subito segnalato da uno degli addetti alla corsa con addosso una pettorina arancione e del suo gesto si è fortunatamente accorta la ciclista, che dopo qualche metro ha così fatto inversione per tornare sulla 'retta via' dopo essersi districata tra le auto in sosta. Il tutto tra gli sguardi sorpresi e divertiti dei tifosi presenti al bordo della strada.