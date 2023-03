La cortesia che piace solo agli sponsor

Quando Moreno Argentin scorgeva il traguardo, gli calava il tramonto sul pensiero: vedeva tutto rosso, buttava giù il rapporto e pestava. Nel 1992 arrivò a strappare una tappa della Tirreno-Adriatico al fedele Davide Cassani, che gliene aveva già servite calde due e ne restò talmente traumatizzato da diventare in seguito commentatore televisivo e ct della Nazionale. Nel 2002 Michael Schumacher a Indy aspettò Rubens Barrichello apparecchiando un arrivo in parata delle Ferrari. Barrichello non capì o capì troppo bene, allungò il muso di undici millesimi sulla linea d’arrivo e Schumacher, saputo dalla radio di aver perso, mescolò inferno e paradiso in una pioggia di contumelie. Poi scese dalla macchina e sorridendo disse che lo aveva fatto apposta.