Ciclismo, Reggio Calabria rilancia la “Classica del Sud”

Torna, dopo 11 anni di assenza, la “Classica del Sud”. E’ il Giro ciclistico della Città Metropolitana (ex Provincia) di Reggio Calabria, che taglia, quest’anno, il traguardo della 66ima edizione (in programma domenica 16 aprile). Ben 22 comuni coinvolti: si parte dal comune di Riace per arrivare sul lungomare di Reggio Calabria. Un progetto nato dalla collaborazione tra Lega Ciclismo Professionistico ed ExtraGiro. L’edizione 2023 del Giro calabrese farà da trampolino di lancio per le celebrazioni dedicate al 50imo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace (la loro immagine stilizzata apparirà su tutti i materiali di comunicazione, a partire dalla maglia “amaranto” consegnata al vincitore della gara). Se si analizzano gli aspetti più tecnici della kermesse ci troviamo di fronte ad un percorso interessante dal punto di vista altimetrico: misurerà 162,4 km con oltre 1.800 metri di dislivello.