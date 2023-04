76° Gran Premio della Liberazione, il forum al Corriere dello Sport-Stadio. Guarda tutti i VIDEO

Roma torna la capitale del grande ciclismo con il 76° Gran Premio della Liberazione, storica corsa ciclistica su strada nata nel 1946 che ha consacrato negli anni fuoriclasse assoluti come Gianni Bugno, Matteo Trentin e Matthew Goss. L’evento, che si terrà a Roma dal 23 al 25 aprile, vedrà la partecipazione di 176 atleti in rappresentanza di oltre 30 squadre tra team nazionali e rappresentative estere di assoluto livello. Il GP della Liberazione sarà di fatto l’appuntamento agonistico che abbraccerà l'intera gioventù ciclistica internazionale.



Il Corriere dello Sport-Stadio ha presentato in grande stile la nuova edizione ospitando nei suoi studi web l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, l'Organizzatore del Gran Premio Liberazione Claudio Terenzi e la leggenda del ciclismo italiano Gianni Bugno. Vi proponiamo i momenti più interessanti del forum.