Gran Premio della Liberazione, la nostra intervista alla leggenda Gianni Bugno

Gianni Bugno è stato uno dei ciclisti che hanno segnato gli anni Novanta a livello mondiale. Classe, eleganza, potenza, capacità di andare forte sia in salita che in pianura. Sia in discesa che a cronometro. Sia nelle grandi corse a tappe sia nelle gare di un giorno. Un campione a tutto tondo, che emozionava per le sue azioni su strada ma con il quale la gente comune si identificava per la timidezza e l’umanità che dimostrava. E anche per una certa fragilità d’animo. Bugno era così, imbattibile un giorno e già sconfitto prima del via il giorno dopo.

Un talento sopraffino, il suo. Come ne sono nati pochi nel nostro Paese e nel Mondo. Capace, nel 1990 di vincere il Giro D’Italia indossando la maglia rosa dalla prima all’ultima tappa, per tre settimane. Regolando altri fuoriclasse come Charly Mottet, Marco Giovannetti e Volodymyr Pulnikov e Franco Chioccioli. Una prestazione riuscita a pochi, pochissimi, nella storia. Ma è con la doppietta mondiale del 1991 e 1992, a Stoccarda e Benidorm, che entrò definitivamente nel cuore degli appassionati, con due vittorie da sogno. Anche questa, un’impresa riuscita a pochissimi eletti. Celebri sono rimaste le sue sfide sulle Alpi, in occasione dei Tour de France del 1991 e 1992, contro Miguel Indurain e Claudio Chiappucci. Con loro due, Bugno in maglia iridata infiammò le strade transalpine, mettendo in scena sfide che fecero sognare più di una generazione di appassionati. E arrivando sul podio assoluto in entrambe le edizioni. In una recente intervista, “Miguelon” Indurain, vincitore di cinque Tour de France consecutivi tra il 1991 e il 1995, ha detto che Bugno fu per lui l’avversario più difficile da battere: “Gianni era fortissimo, il più forte dei miei rivali”.



Ma il monzese è stato anche un uomo da Classiche, con la vittoria della Milano-Sanremo, della Wicanton Classic e soprattutto del Giro delle Fiandre, nel 1994, con un finale al cardiopalma. Con lui, in occasione della presentazione del Gran Premio della Liberazione di cui è testimonial, abbiamo ripercorso i momenti emozionanti della sua carriera e abbiamo parlato anche del ciclismo di oggi: tra la ricerca di un talento italiano in grado di emozionare come fece lui, i pareri su Ganna e Van der Poel, le difficoltà dell’Italia di avere una squadra World Tour. E tanto altro. Ecco la nostra video-intervista (di Simone Zizzari e Federico Porrozzi)