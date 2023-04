La Pedalata di Roberto: La speranza in viaggio, secondo giorno

Nonostante la pioggia Roberto Laudati va... Secondo giorno della Pedalata della Speranza per la lotta contro i tumori del sangue. Roberto sta affrontando la salita del Bracco, un valico posto a 615 m s.l.m. sulla Strada Statale Aurelia situato in provincia di La Spezia. Roberto, ematologo ed ex malato di un linfoma, al motto di "la gente lo deve sapere" porta per l'Italia, nella sua pedalata da Torino a Roma (arrivo previsto il 4 maggio), l'informazione che lo sport è terapia nella terapia: aiuta contro l'abbattimento e la depressione, aiuta a lottare per la vita, e a combatte gli effetti collaterali della chamioterapia.