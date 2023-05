L’attrice porno che vuole compiere un’impresa pazzesca nel ciclismo

MURCIA (Spagna) - Non è diventata una ciclista professionista di successo, ma la passione è sempre la stessa. Oggi Cecilia Sopeña, apprezzata attrice porno di Onlyfans, si rimette in gioco. Un incidente l’aveva costretta ad abbandonare la bicicletta per percorrere altre strade, oggi torna in sella con lo stesso spirito battagliero che aveva qualche anno fa. Dallo scorso agosto è protagonista di Onlyfans, attualmente ha 540.000 follower su YouTube, 875.000 su tik tok e 156.000 su Istagram. Ma ora ha deciso di intraprendere una nuova sfida.