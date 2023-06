Tragedia Mader, il Team Bahrain Victorious si ritira dal Giro di Svizzera

L'annuncio del Team Bahrain Victorious

"Dopo la tragica perdita di Gino Mader, il Team Bahrain Victorious ha deciso di ritirarsi dal Giro di Svizzera", l'annuncio. Il 26enne era stato rianimato subito dopo essere caduto in un burrone, per poi essere ricoverato all'ospedale di Coira in gravissime condizioni, che nella giornata di ieri hanno poi portato al suo decesso.

Tutte le news sul ciclismo su Corrieredellosport.it