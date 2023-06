Ciclismo, Longo Borghini vince campionati italiani Elite donna

COMANO TERME (Trento) - Si è chiusa in bellezza e sul filo di lana la gara in linea Donne Elite di Comano Terme. Questa edizione dei Campionati Italiani di ciclismo su strada ha sorriso ancora una volta a Elisa Longo Borghini. La piemontese della Trek-Segafredo, dopo aver dominato la cronometro di venerdì, si è aggiudicata infatti anche la gara in linea di oggi, regolando di un soffio in volata Silvia Persico (UAE Team ADQ), Marta Cavalli (FDJ) e la compagna di squadra Gaia Realini, vincitrice del titolo U23 e determinante per la capitana Longo Borghini negli ultimi due giri del difficile percorso di Comano Terme.