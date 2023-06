Ciclismo, Sagan condannato a 3 mesi con condizionale

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Peter Sagan è stato condannato a tre mesi di reclusione con la condizionale per guida in stato di ebbrezza, quando mancano ormai pochi giorni dall'inizio del Tour de France. La decisione - come spiegato dal "Monaco-Matin" - arriva a seguito dei fatti avvenuti l'11 maggio scorso, nel quartiere di Fontvieille, nella zona ovest del Principato.

Tutte le news sul ciclismo sul Corriere dello Sport

Sagan, tasso alcolemico sopra il consentito

In quell'occasione Sagan - che ha annunciato il ritiro a fine anno - era stato fermato alla guida di uno scooter con un tasso alcolemico di 1,46 mg/l contro un limite fissato a 0,25. Secondo la ricostruzione del suo legale, il corridore non si era accorto di essere oltre il limite consentito, dal momento che era molto stanco a causa del jet-lag dopo un viaggio negli Usa. Nel 2021 era stato multato per 5 mila euro per aver violato il coprifuoco legato alla pandemia e ferito un poliziotto mentre era ubriaco