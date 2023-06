Cicli Pinarello venduta a Glasenberg. Fausto Pinarello presidente

Glasenberg (qui la sua scheda), è un ex marciatore che poteva partecipare alle Olimpiadi di Mosca, ama il triathlon e ciclismo. Insomma, ha lo sport nel dna, anche se la sua fortuna l'ha fatta altrove, in Glencore. Lunedì il nuovo proprietario di Cicli Pinarello è atteso a Treviso per conoscere la nuova realtà dal vivo.

Cicli Pinarello, il costo e il presidente

Secondo alcune fonti il costo non ufficiale dell'operazione sarebbe di 200 milioni di euro. Cicli Pinarello è sinonimo di sinonimo di performance sportive d’eccellenza, velocità e lusso. Ma il presidente resta in sella: Fausto Pinarello è stato confermato nella sua carica, inoltre manterrà le sue quote. Tra l'altro seguirà anche i reparti di produzione, ricerca e sviluppo per far crescere l'azienda.

Le parole di Pinarello

“Con il supporto della piattaforma globale di L Catterton e della sua esperienza nel mondo del fitness, dell'outdoor e del lusso, Pinarello ha accresciuto il suo status, confermandosi un marchio leader nelle prestazioni sportive d’eccellenza e posizionandosi all'apice dell'industria del ciclismo", ha affermato Fausto Pinarello, presidente dell’omonima azienda. “Negli ultimi sette anni, grazie alla collaborazione ed alle grandi capacità di L Catterton, abbiamo visto crescere significativamente le nostre abilità nell’ambito della ricerca e dello sviluppo; un know-how prezioso, ulteriormente potenziato dalle partnership avviate con i migliori ciclisti e le più note organizzazioni del settore, che ci ha permesso di creare prodotti d’avanguardia, frutto di un’irriducibile spinta all’innovazione. Abbiamo inoltre raggiunto ricavi record, che ci permettono di affrontare, più pronti che mai, una nuova era di crescita. Non vedo l’ora di proseguire il meraviglioso percorso iniziato, e questa transazione ci consentirà di elevare ulteriormente la nostra azienda: attraverso investimenti sempre maggiori in ricerca e sviluppo, Pinarello consoliderà il suo ruolo leader, dando vita a prodotti innovativi pronti a rivoluzionare, ancora una volta, il settore delle bici d’alta gamma“.