Giro d'Italia donne, dove vederlo in tv

Il Giro d'Italia donne (30 giugno-9 luglio) in partenza stamattina da Chianciano Terme, godrà di un'importante copertura televisiva grazie agli accordi stretti da Lega del Ciclismo Professionistico, che ne ha curato i diritti media, con una serie di broadcaster internazionali e nazionali. In Italia la corsa gode della copertura Rai, suddivisa tra Rai Sport e Rai 2. Prima giornata a parte, che è prevista solo su Rai Sport, il resto delle tappe prevede una messa in onda dalle 12:45 alle 14:00 su Rai Sport, mentre per il finale, dalle 14:00 alle 15:45 circa, si passa su Rai 2.