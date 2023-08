Mondiali di ciclismo, forfait Girmay. E in Scozia scoppia la polemica

ROMA - Niente Mondiali in Scozia per Biniam Girmay. Il corridore della Intermarché-Circus-Wanty, leader della squadra eritrea alle prese con i problemi di visto per l'ingresso in Gran Bretagna, ha deciso che non prenderà parte alla prova su strada elite in programma il 6 agosto a Glasgow per le conseguenze della caduta (alla velocità di 60Km/h) patita sabato scorso durante la Clasica di San Sebastian, nella quale ha riportato contusioni e dolori all'anca.