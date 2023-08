Mondiale Ciclismo, shock Italia: la federazione la elimina per errore

ROMA - Sono iniziati ieri sera i Campionati del Mondo di ciclismo: è la città di Glasgow a catalizzare l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori in una dieci giorni da ricca di emozioni e suspence. Tutte le speranze dell'Italia sono legate ancora una volta alla pista: il quartetto azzurro di inseguimento si è subito contraddistinto il 3° tempo in batteria. Un risultato che permetterà agli azzurri di giocarsi la finale contro la Nuova Zelanda. Per tutti ma non per l'Uci, la Federazione internazionale di ciclismo: ecco perché.