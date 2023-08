Mondiali ciclismo paralimpico, Italia d'argento nel Team Sprint B

GLASGOW (SCOZIA) - Un'altra medaglia per l'Italia paralimpica ai Mondiali di ciclismo in Scozia , dove è arrivato l'argento nel Team Sprint categoria B . Al 'Sir Chris Hoy' di Glasgow il tandem azzurro, formato dalle due coppie Chiara Colombo-Elena Bissolati e Stefano Meroni-Francesco Ceci , si è dovuto arrendere soltanto ai beniamini di casa della Gran Bretagna, mentre terza ha chiuso la Malesia. Un risultato straordinario per il paraciclismo italiano, dato che le coppie hanno iniziato ad allenarsi insieme solamente all'inizio del 2023. L'argento ottenuto va ad aggiungersi alle altre tre medaglie conquistate da Claudia Cretti (due argenti e un bronzo) : questo il bottino complessivo del paraciclismo azzurro su pista in questi Mondiali.

Mondiali, il bilancio del ct azzurro Perusini

La corsa del tandem ha rappresentato anche l'ultima gara per la spedizione della pista, settore paralimpico e il ct Perusini coglie l'occasione per stilare un bilancio di questi mondiali: "Un mondiale altamente positivo. Su spinta del CIP abbiamo iniziato a lavorare sulla pista da neanche un anno e gli effetti sono evidenti. Non solo sono arrivati i risultati, oltre alle medaglie aggiungerei anche due quarti posti e diversi piazzamenti, ma sono cresciute anche le prestazioni dei singoli. Siamo senza dubbio la nazionale che ù cresciuta di più". Estremamente soddisfatto anche il presidente Dagnoni: "Ci è mancato il titolo iridato, che la Cretti ha sfiorato in due specialità e che sicuramente sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma quanto abbiamo raccolto in questi giorni ci dice che stiamo lavorando bene e siamo sulla strada giusta. È ancora presto per festeggiare, perché i mondiali, anche per il settore paralimpico, non sono finiti, ma intanto godiamoci queste belle medaglie, dietro alle quali c'è una storia di grandi persone e atleti".