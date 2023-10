Jakobsen lascia la Soudal Quick-Step: la nota della squadra belga

Jakobsen, la nota della Soudal Quick-Step

"Si conclude a Binche-Chimay-Binche il viaggio di Fabio Jakobsen con la Soudal Quick-Step, dopo sei anni indimenticabili, centinaia di gare e più di 40 vittorie per quello che chiamano - non senza ragione - 'l’Uragano di Heukelum'”. È quanto si legge in una nota della Soudal Quick-Step: "Ma non è un addio - si specifica ancora nel comunicato - e dato il nostro legame speciale con Fabio, non lo sarà mai, perché ogni volta che ci incontreremo in gruppo in futuro, sapremo che non avremo di fronte un avversario, ma un buon amico che ha e avrà sempre un posto nei nostri cuori".