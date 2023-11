Sagan torna a correre in mountain bike: obiettivo Olimpiadi 2024

Peter Sagan ha annunciato che concentrerà la sua carriera sulla mountain bike . Nello specifico lo slovacco, tre volte campione del mondo su strada, vincitore di 12 tappe al Tour e di classiche come la Parigi-Roubaix e il Giro delle Fiandre, punterà ai Giochi Olimpici di Parigi del prossimo anno.

Sagan passa alla mountain bike: i dettagli

Sagan, 33 anni, ha ritirato pochi giorni fa il premio alla carriera al Flamenco Cycling Gala, evento dove ha ricordato di aver interrotto la sua carriera da professionista del ciclismo per passare appunto alla mountain bike. La decisione lo porterà a cambiare l'allenamento: "Le gare in montagna sono più brevi di quelle su strada e in bici serve uno sforzo diverso. Ecco perché il mio allenamento è completamente diverso dagli anni precedenti".