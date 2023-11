Il Corriere dello Sport a fianco del ciclismo giovanile del centro-sud

Novità rilevante per il Gran Premio Ciclisti ieri oggi e domani che estende il suo raggio d’azione a tutto il bacino centromeridionale avvalendosi da quest’anno del prestigioso patrocinio del Corriere dello Sport Stadio. Tutto questo per rinverdire una tradizione che negli anni 60 vedeva assegnare ai corridori più meritevoli il BRACCIALE D’ORO del Corriere dello Sport. Ed era un momento importante dell’intera stagione l’evento premiazione in cui venivano consegnati i premi riservati alle categorie Esordienti ed Allievi.

Il gruppo FB "Ciclisti ieri oggi domani" presieduto da Alfredo Lami, che fra l’altro è stato il vincitore dell'ultima edizione del Bracciale d'Oro nel 1960, ad appena un anno dalla sua creazione si avvicina con successo al traguardo dei 5000 membri, i post che vengono pubblicati sono di notevole interesse e superano spesso le 100/200/300 mila coperture, raggiungendo gli appassionati di ciclismo in tutto il mondo.

Il gruppo è riuscito nella passata stagione a sovvenzionare i montepremi di gare ciclistiche “Giornate Azzurre” riservate alle Esordienti-Allievi, allo scopo di incoraggiare le società ad organizzare più eventi del previsto con una conseguente continuità agonistica per i giovani ciclisti. Ed anche nel 2024 tornerà il GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani sostenuto dai membri dell’omonimo gruppo e dal patrocinio del Corriere dello Sport allargando il suo calendario anche alle prove delle regioni limitrofe al Lazio diventando così una delle challenge più prestigiose a livello nazionale.